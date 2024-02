Ryanair a Reggio: la soddisfazione di Zimbalatti, Tramontana, Vecchio e Aloisio

"Giornata storica per la città. Valorizzare al meglio l'approdo di Ryanair sul piano turistico e dell'economia"

Ryanair ha annunciato un operativo record per la Calabria per l’estate 2024. Il programma della compagnia low-cost include il lancio di una nuova base a Reggio Calabria e 10 nuove rotte in tutti e 3 gli aeroporti calabresi, di cui 8 dall’aeroporto dello Stretto Tito Minniti.

La compagnia low-cost finalmente approda in riva allo Stretto. Stamattina al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la conferenza stampa per la presentazione delle rotte da e per l’aeroporto Tito Minniti.

Presenti tutte le istituzioni della città, esponenti politici, i vertici delle principali associazioni di categoria. Abbiamo chiesto un parere riguardo l’importanza dell’arrivo di Ryanair e le ripercussioni positive da cogliere per Reggio Calabria al Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, al Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana, al Presidente di Confindustria Rc Domenico Vecchio e al Presidente di Confesercenti Rc Claudio Aloisio.

Zimbalatti (Università Mediterranea)

“E’ di tutta evidenza che anche la nostra università, cosi come gli altri atenei del sud, soffre la carenza infrastrutturale. Sapere che ci saranno questi 8 nuovi collegamenti è una novità importante, che assicura la possibilità di crescita per tutto il territorio e anche per l’università. Noi dobbiamo essere pronti a dare il nostro contributo per favorire lo sviluppo. Le 8 mete scelte ? Si tratta di città interessanti, mete attrattive e noi siamo molto fiduciosi. Può essere l’inizio di una grande epoca che mi auguro ci potrà vedere in futuro protagonisti anche nel Mediterraneo”.

Tramontana (Camera di Commercio Rc)

“Le 8 tratte presentate oggi da Ryanair rappresentano una grande opportunità per la città. Avevamo iniziamo ad agosto 2023 una interlocuzione con il Presidente Occhiuto, aveva assicurato l’arrivo nel 2024 delle compagnie low-cost al Tito Minniti e devo dire che è stato di parola. Noi come Camera di Commercio, abbiamo iniziato un dialogo con le altre camere di commercio estere per tessere relazioni con queste grandi città. Ci auguriamo di poter presentare a breve un progetto su questa filiera turistica che offra la possibilità di cogliere le opportunità derivanti da questi nuovi voli”. Leggi anche: Ryanair a Reggio, UFFICIALE: otto le destinazioni prenotabili sul sito

Aloisio (Confesercenti Rc)

“Le mie parole di due settimane fa su una città non pronta ad accogliere Ryanair? La mia non era una nota critica ma una constatazione di un dato di fatto. L’arrivo di Ryanair può essere il punto di partenza verso il rilancio, ma come città dobbiamo farci trovare pronti ad accogliere nel migliore dei modi i probabili turisti delle città estere che atterreranno al Tito Minniti. Abbiamo una serie di luoghi che sicuramente incanteranno chi visiterà Reggio Calabria, la novità di oggi è davvero un possibile punto di svolta per la crescita turistica della città.

Vecchio (Confindustria Rc)