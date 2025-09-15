Aeroporto di Reggio, in arrivo novità. Occhiuto: ‘Ryanair in Calabria per presentare nuove rotte’

L’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria sta vivendo una fase di rinnovamento e crescita senza precedenti. Un segnale importante arriva dal continuo aumento dei passeggeri, con numeri che segnano in modo concreto un incremento straordinario, tanto da rendere lo scalo uno dei più dinamici in Europa. Tra le prossime novità, quella che vedrà nel giro di un paio di settimane (probabilmente il 25 settembre) il CEO di Ryanair, Eddie Wilson ancora in Calabria, per presentare le nuove tratte che la compagnia low-cost intende attivare in tutta la regione.

Nel corso della trasmissione ‘Live Break’, Roberto Occhiuto ai microfoni di CityNow (clicca qui per rivedere la puntata) tra gli altri argomenti affrontati si è soffermato anche sul Tito Minniti, evidenziando i risultati ottenuti.

“Quando sono arrivato, l’aeroporto di Reggio Calabria registrava solo un volo. Oggi è lo scalo che cresce più velocemente in Europa. L’infrastruttura era fatiscente e ora stiamo riammodernando l’aerostazione. I numeri registrati dal Tito Minniti sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, lo sanno per primi tutti gli operatori economici reggini, i titolari di locali e B&B”, ha sottolineato Roberto Occhiuto, ricandidato alla presidenza della Regione Calabria.

Il notevole incremento dei turisti in riva allo Stretto è testimoniato anche dal +90% registrato della tassa di soggiorno, un dato che, come sottolineato dallo stesso Occhiuto, è “un fatto clamoroso, un dato incontrovertibile”, che testimonia il successo delle politiche attuate per incentivare il turismo e il trasporto aereo a Reggio e in tutta la Calabria.

Non solo voli, ma anche opportunità formative. La Calabria infatti -per come anticipato da Occhiuto a Live Break– sarà sede di una scuola di piloti, un’iniziativa che non solo rafforza il ruolo degli scali calabresi ma che si inserisce in un progetto più ampio di crescita e sviluppo del settore aeronautico in regione. La scuola di piloti, che avrà come protagonista ITA Airways, rappresenta una svolta importante per la formazione professionale in Calabria, destinata a creare nuovi posti di lavoro.

Occhiuto non ha perso infine l’occasione di replicare a Tridico (il quale aveva parlato di ‘effetti psichedelici’ in merito a Ryanair) e allo stesso tempo di punzecchiare il sindaco Falcomatà. “Tridico non conosce la Calabria, si informa su Google o magari per Reggio Calabria chiede a Falcomatà. Legge dell’articolo “volano frottole” e pensa che sia realtà, ma non sa che quell’articolo Falcomatà se lo è dovuto rimangiare…”, punge Occhiuto.

Il presidente dimissionario ha poi sottolineato come la credibilità a livello nazionale del suo profilo, in qualità anche di vice segretario di Forza Italia, abbia fatto la differenza con la cancellazione della tassa sui passeggeri, una mossa importante che ha contribuito a rendere la Calabria più competitiva sul piano nazionale e internazionale.