Ryanair 'atterra' al 'T. Minniti', da Pisa personale di origini reggine

Tra due mesi la più grande compagnia aerea low cost d’Europa arriverà a Reggio Calabria. L’amministratore delegato di Ryanair è stato chiaro ed ha ufficializzato come nuova base, insieme a Trieste, anche il ‘Tito Minniti‘.

Otto le rotte, quattro nazionali e quattro internazionali, che renderanno lo scalo di Reggio molto più appetibile per cittadini e turisti. CityNow già lo scorso settembre aveva anticipato le mete nazionali ed internazionali che Ryanair aveva inserito nero su bianco nella manifestazione di interesse.

L’arrivo della nota compagnia, aumenterà il flusso dei turisti in città ma rappresenterà anche un test per l’aeroporto dello Stretto, alle prese con i lavori di riammodernamento che potenzieranno la struttura in termini di accoglienza e servizi.

In attesa dell’ufficialità dei voli, che arriverà attraverso una conferenza stampa in programma nelle prossime settimane ed in attesa delle assunzioni che implementeranno l’organico del ‘Tito Minniti‘ in vista dell’arrivo della compagnia low cost, secondo quanto raccolto, ad inizio aprile, dovrebbe arrivare il Boeing 737 – 800 che sosterà e ‘dormirà’ nel piazzale sette giorni su sette.

Novità intanto per quanto riguarda il personale. Come abbiamo avuto modo già di scrivere, la Seas, la società di servizi specializzata nella manutenzione di aeromobili, è alla ricerca solo di ingegneri. Ma il numero dei professionisti non sarà alto.

Secondo quanto raccolto infatti la società irlandese trasferirà da Pisa alcuni tecnici di origine calabrese ed in particolare della costa jonica reggina. Professionisti specializzati che da molti anni lavorano all’interno dello scalo toscano.

Ancora da definire dunque il numero delle persone ricercate e da reclutare ma sicuramente saranno molto poche le figure dato che nel piazzale sosterà una sola macchina e visto che Sacal si occuperà delle operazioni di biglietteria e di rampa.

Tra meno di due mesi dunque arriverà Ryanair al ‘T. Minniti’.

La speranza è che la svolta storica ed il decollo dello scalo reggino possa coincidere con l’inizio di una rinascita per la città di Reggio.