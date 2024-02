Ryanair a Reggio, Franchini soddisfatto (Sacal): 'Faccio il tifo per Reggio. Ci vediamo domani'

Escono dal Tito Minniti a passo svelto l’onorevole Francesco Cannizzaro e l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini. Non intendono rilasciare dichiarazioni, nonostante l’atterraggio storico del primo aereo Ryanair in riva allo Stretto.

Alle nostre domande, rinviano il commento a domani mattina, quando all’interno del Museo Archeologico di Reggio Calabria, verranno presentati, insieme al Ceo di Ryanair Wilson e il presidente Occhiuto, i nuovi voli da e per Reggio Calabria.

Noi, con garbo, insistiamo, chiedendo qualche anticipazione:

Queste le parole ed il breve commento dell’on. Cannizzaro. Seguono poi le dichiarazioni del dott. Franchini:

“Ryanair a Reggio? Sono fatti e non parole. Difficoltà tecniche in fase di atterraggio? No assolutamente, sono attività di training che vengono effettuate con la nuova procedura che è stata migliorata. Eppur si muove. Da cittadino e non da manager che si impegna per questa città, per me è un dovere rilanciare lo scalo di Reggio. Lavori al ‘Tito Minniti’? La conferenza dei servizi è terminata il 2 febbraio, non ho la bacchetta magica ma faremo il più velocemente possibile. Faccio il tifo per Reggio, io ho fatto semplicemente il mio dovere e ringrazio il presidente Occhiuto per avermi consentito di svolgere il mio dovere. Cosa ha detto il Ceo Wilson? Siamo amici da 40 anni, appena è atterrato ci siamo abbracciati”.