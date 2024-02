Ryanair a Reggio, Milia: 'Si organizzi l’accoglienza dei turisti, abbiamo già delle proposte. E sulle piste...'

Così il consigliere comunale Federico Milia, intervenuto nei preliminari durante il consiglio comunale di questa mattina all’interno di Palazzo San Giorgio che in avvio del suo intervento contesta le parole di chi lo ha preceduto, in particolare Sera e Quartuccio che hanno entrambi posto l’accento sulle questioni dei disordini e degli scontri di Pisa di qualche giorno fa.

“Qualche settimana fa, grazie al lavoro di Occhiuto e Cannizzaro la compagnia low cost più importante al mondo Ryanair ha deciso di sbarcare nel nostro aeroporto dello Stretto. Qualche giorno fa ho richiesto l’audizione del neo assessore Lanucara in merito all’organizzazione delle iniziatiche che come amministrazione dovrebbero essere poste in essere. Adesso come città dobbiamo farci trovare preparati e avrei voluto ascoltare interventi su questo tema.

Vogliamo che la città sia pronta ad accogliere i turisti, per farlo però è necessaria un’organizzazione anche da parte dell’ente, sia in termini di servizi che di coordinamento – prosegue il capogruppo nel suo intervento – Queste 8 tratte rappresentano una grande opportunità per la città: non possiamo più dire che Reggio è isolata, adesso la nostra città si apre al mondo”.

“Nonostante gli scetticismi e gli sfottò da parte di alcuni della maggioranza, il risultato è arrivato ed è storico. Ma adesso tocca a noi non renderlo un risultato vano. Ho chiesto l’audizione perché ho e abbiamo con i colleghi, già qualche idea da mettere in campo: aperture totale del tapis roulant e non ad orari d’ufficio, tariffe fisse per i taxi, nuova organizzazione dei bus turistici ATAM e tanto altro” prosegue Milia.