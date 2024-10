Ryanair a Reggio, la città si faccia trovare pronta. La polemica oggi non serve!

Diciamo la verità, nessuno avrebbe scommesso un euro sull’arrivo di Ryanair al Tito Minniti.

Da anni sentivamo parlare di compagnie low cost in riva allo Stretto, con promesse da marinaio da parte dei nostri politici, annunci caduti nel vuoto e dichiarazioni poi rilevatesi mendaci.

Adesso, incredibilmente il progetto Ryanair, si concretizza in realtà. E nel giorno di San Valentino, come nelle migliori storie d’amore, la più grande compagnia low cost europea abbraccia Reggio Calabria, se ne innamora e rilancia, con dichiarazioni del Ceo Eddie Wilson, ammaliato da Scilla e non solo, che fanno ben sperare per il futuro del Tito Minniti.

Leggi anche

Il momento che la città sta vivendo sembra essere dunque favorevole e lascia un briciolo di speranza per il futuro della nostra meravigliosa città e per quello delle nuove generazioni, che guardano sempre con più interesse, per il loro avvenire, le regioni oltre confine.

E allora, perchè non ci godiamo questo momento? Perchè, anzichè lamentarci, non ci rimbocchiamo le maniche e proviamo a farci trovare pronti e ad accogliere al meglio i tanti turisti che arriveranno già da fine aprile? Perchè non iniziamo a prenderci cura della nostra città, anche solo raccogliendo una carta, che non sia la nostra, da terra.

A poco serve, ad oggi, capire perchè è venuta Ryanair, se è una ‘mossa politica o elettorale’, o se rimarrà una stagione, un anno o due anni. Al contrario è invece fondamentale comprendere come sfruttare al meglio questa imperdibile occasione.

E come afferma il prof. Amato,

“Non perdiamoci in discussioni sui perché, sui meriti e sui demeriti, sui ritardi e sui sospetti, su disquisizioni se era meglio una rotta o un’altra”.

Il Tito Minniti passa da due a dieci mete. A breve saranno cinque le destinazioni nazionali offerte dallo scalo reggino in totale (due di ITA e tre di Ryanair) e cinque quelle internazionali. Non male per un piccolo aeroporto.

Leggi anche

Guardiamo con ottimismo Ryanair, sosteniamo la scelta della grande compagnia low cost e non demonizziamola per non aver messo Londra, Milano Bergamo o Parigi. Magari arriveranno anche quelle. Chi lo sa.

Proviamo, per una volta, a fare rete con gli altri Comuni della Città Metropolitana e con la vicina Messina. Cerchiamo di accorciare le distanze, senza più diatribe o polemiche.

Quella di Ryanair a Reggio è quindi un’occasione da non perdere. Il treno, anzi l’aereo, sta passando adesso. E non ci saranno ulteriori opportunità. Teniamoci stretta questa vittoria. Per una volta, la politica è riuscita a farci un bel regalo. Approfittiamone perchè come ha detto anche il primo cittadino “Sarà un’opportunità per tutti“.

Adesso guardiamo per un attimo la mappa dei voli Ryanair da Reggio.

Bene, l’immagine sopra non è un sogno, ma una ‘solida realtà’.

E allora, godiamocela tutta, almeno per una volta, e facciamo tutti un bel sorriso per una notizia straordinaria.