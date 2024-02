Ryanair a Reggio, un amore nato a San Valentino. Un regalo che è già storia

E’ San Valentino, sboccia finalmente l’amore tra Ryanair e l’aeroporto Tito Minniti. Dal sogno alla realtà, per la prima volta a Reggio Calabria arriva la compagnia low-cost. Una novità storica e dalle potenzialità immense per la città e per lo scalo reggino, che arriva da anni di sabbie mobili e il rischio chiusura.

E’ indubbio che in questa “storia d’amore” siano stati il Governatore Occhiuto e il deputato Francesco Cannizzaro a vestire i panni di Cupido. In tempi non sospetti, chi scrive aveva ricevuto certezze rispetto il pressing asfissiante portato dal presidente della Regione con i vertici di Ryanair, una duratura e costante ostinazione nel portare la compagnia low-cost che oggi vede definitivamente la luce.

“WELCOME TO #REGGIOCALABRIA, #RYANAIR! Soddisfazione, tanta, tanta soddisfazione. Questo non è un fotomontaggio… REGGIO, CREDICI!”, il messaggio sui social del coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, con lo stesso che ha dribblato i microfoni preferendo rimanere un passo indietro rispetto alla grande notizia odierna.

Il deputato reggino, titolare dell’emendamento da 25 milioni di euro per la riqualificazione dell’aeroporto, ha accolto con un abbraccio il Ceo di Ryanair Eddie Wilson pochi minuti dopo l’atterraggio del primo aereo della compagnia low-cost.

L’aeroporto Tito Minniti rivede la luce e vuole afferrare a piene mani le proprie ambizioni future, per farlo però servirà centrare una serie di obiettivi. L’approdo di Ryanair il primo e fondamentale passo, il secondo sarà traslare dall’astratto al concreto lo stesso nome dell’aeroporto, “dello Stretto”, con una serie di politiche da mettere in campo con urgenza, lungimiranza e visione, così da abbracciare tutta l’utenza della Sicilia orientale.

L’opportunità offerta dall’approdo della compagnia low-cost rappresenta un patrimonio dal valore inestimabile, con un ritorno assicurato sul piano piano del turismo e dell’economia, e come tale dovrà essere valorizzato. In caso contrario, rimarrà soltanto una (temporanea) cattedrale nel deserto.

Al di là del supporto economico offerto dagli aiuti di Stato e dall’impegno del governo regionale, Reggio e il suo aeroporto vengono evidentemente considerati attrattivi e con un reale potenziale da sfruttare, in caso contrario difficilmente l’approdo di Ryanair si sarebbe materializzato. L’evento, di portata storica, può davvero rappresentare il primo passo verso la rinascita di una città che ha una serie corpose di opportunità (legate ai fondi europei, al Pnrr, al Ponte sullo Stretto, etc) da cogliere come l’ultima possibilità.

Poche ore e verrà tolto il velo rispetto all’enorme curiosità di tutti i reggini: quali saranno le 8 destinazioni, 4 nazionali e 4 internazionali, da e per il Tito Minniti? Nelle ultime settimane, le bocche dei diretti interessati si sono cucite totalmente, la volontà era quella di mantenere l’hype alto sino all’evento di presentazione ufficiale, che si terrà domani al Museo Archeologico di Reggio Calabria.

Location che permette di cogliere facilmente il binomio Ryanair-Bronzi di Riace, la più grande attrazione a livello mondiale che la città possiede e che con l’approdo della compagnia low-cost potrà essere ulteriormente implementata.

Tornando alle 8 tratte che verranno ufficializzate, come già riportato in diverse circostanze su queste pagine (sin dallo scorso settembre…) quelle inserite dalla stessa compagnia low-cost nella manifestazione di interesse inviata alla Regione Calabria sono Milano Bergamo, Bologna, Torino e Venezia per i voli nazionali, Dublino, Marsiglia, Cracovia e Londra per i voli internazionali.

Secondo quanto raccolto, buona parte delle tratte anticipate saranno quelle effettivamente ufficializzate domani al Museo Archeologico. al contempo però ci saranno alcune sorprese, probabilmente 2 o 3. Quali quindi le tratte che “a sorpresa” faranno parte degli 8 nuovi voli Ryanair? Rumors portano a Pisa quale destinazione nazionale e Atene internazionale, ma basterà attendere sino a domani per scoprirle.

Augurandosi per il futuro di Reggio Calabria che la storia il Tito Minniti e Ryanair sia davvero d’amore, lunga e felice. Come San Valentino impone…