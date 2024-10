Ryanair a Reggio, arriva la conferma: al Tito Minniti la nuova base

Manca soltanto l'annuncio ufficiale, ma sorgerà in riva allo Stretto una delle due nuove basi di Ryanair

Ryanair aprirà due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. L’anticipazione riportata ieri sulle nostre pagine trova conferme. Sorgerà quindi in riva allo Stretto una delle due nuove basi della compagnia low-cost, si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

Leggi anche

“La buona notizia – commenta l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary – è che il nostro investimento in Italia non riguarda solo Roma e Milano, ma anche le altre regioni, portando turismo ovunque”. Arttualmente Ryanair dispone in Italia di 17 basi, che con le due nuove aperture salgono a 19.

“Vogliamo crescere del 50% nei prossimi 5 anni – spiega – da 50 a 75/80 milioni di passeggeri, ma occorre che la tassa d’imbarco sia abolita, perché grava interamente sui passeggeri e ostacola la crescita”. “Ho avuto incontri con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – ha detto – con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e presto spero con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, so che è molto impegnata, aspetto che si liberi”.

Per l’aeroporto dello Stretto quindi si prevede un 2024 di grandi cambiamenti. All’annuncio della nuova base della compagnia low-cost seguirà la presentazione ufficiale degli 8 voli (4 nazionali e 4 internazionali, con le possibili tratte anticipate da CityNow lo scorso settembre) mentre proseguono a buon passo i lavori di riqualificazione dello scalo grazie ai 25 milioni di euro dell’emendamento Cannizzaro.

Un lavoro che parte da lontano e che ha visto in questi ultimi due anni l’impegno costante e determinato del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto, che in sinergia con il deputato reggino e coordinatore regionale di Forza Italia sta vedendo adesso i frutti concreto per il tanto atteso rilancio del Tito Minniti.