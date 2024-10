S. Agata cantiere aperto. Obiettivi primari campo uno e due

Interventi in più zone del centro sportivo. Si lavora senza soste

Tanta, tantissima gente all’interno del S. Agata. I giorni dedicati all’Open Days hanno riportato numerosi piccoli atleti a calcare i campi di gioco del centro sportivo, davanti allo sguardo attento di genitori e tecnici. In maniera parallela si sono aperti diversi cantieri in più zone della struttura, dalla foresteria, passando per l’ex biglietteria e cosa più importante, il rifacimento dei primi due campi.

Quelli storicamente dedicati alla prima squadra e per i quali si sta lavorando senza soste per rimetterli nelle condizioni di poter effettuare sedute quotidiane, visto che a giorni inizierà il ritiro della squadra amaranto.

C’è fiducia sulla buona riuscita dell’operazione, investimenti ed impegno non mancano certamente e fino a qualche giorno addietro a seguire i lavori c’era anche il presidente Luca Gallo.

foto: reggina 1914

