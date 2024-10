S. Agata alla Reggina. Adesso il bando della Città Metropolitana

Fino al 26 giugno le offerte per l'aggiudicazione del bene dal 1 gennaio 2021

Dalle 12.021 di questa mattina, il centro sportivo S. Agata è tornato alla Reggina. L’assegnazione della struttura, insieme ai beni materiali ed immateriali della Reggina Calcio avrà scadenza 31 dicembre 2020, poi il nuovo bando per la concessione pluriennale della Città Metropolitana:

“La Città Metropolitana di Reggio Calabriaprocederà all’affidamento della “concessione di area demaniale con annesso Centro Sportivo Sant’Agata dal 01.01.2021”, individuato nel NCEUin agro del Comune di Reggio Calabria al Foglio 13 sezione E part. 235 compreso il ponte di attraversamento del Torrente Sant’Agata e la strada di accesso da via delle industrie posta tra le particelle n. 910 e 911 del Foglio n. 120 sez. A, su una superficie di mq. 46.000,00 complessivi, su cui sorge il Centro Sportivo Sant’Agata. Per una durata di 19 anni a partire dal 1° Gennaio 2021, mediante procedura aperta aggiudicata all’offerta più alta rispetto al canone annuale posto a base di gara, pari a 100.000,00 euro annui.

Rende noto che il bando comprensivo di allegati è scaricabile sull’Albo on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, sul portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria all’indirizzo www.cittametropolitana.rc.it o presso gli Uffici del Servizio Concessioni Demaniali di questa Città Metropolitana siti in Via Sant’Anna II Tronco – 4° piano – 89100 Reggio Calabria.

Chiunque ne avesse interesse potrà presentare, su modulistica predisposta da questo Ufficio, l’offerta per l’aggiudicazione del bene entro le ore 12.00 del 26.06.2019 presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente sito in Piazza Italia di Reggio Calabria palazzo Corrado Alvaro”.

