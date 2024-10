Reggina, Taibi in missione. A breve incontro con Toscano?

L’obiettivo numero uno per la panchina della Reggina è Mimmo Toscano, la cosa è risaputa. I contatti ci sono stati, la disponibilità al dialogo pure, è il momento dell’affondo.

Per questo motivo Massimo Taibi è partito per portare a termine la sua missione. Mimmo Toscano è reggino, è cresciuto nel settore giovanile amaranto, ha vinto con la maglia della Reggina. Sogna da sempre di poter tornare nella sua città e vincere anche come allenatore, il desiderio è fortissimo.

Insieme al dato sentimentale però, c’è anche quello professionale, quindi la conoscenza del progetto, le ambizioni, il tipo di programmazione. Tutti aspetti che verranno esposti dal DS amaranto al tecnico nell’incontro che dovrebbe avvenire a breve. La parte economica è quella più irrilevante, l’unità d’intenti, l’analisi tecnica degli elementi in organico e gli interventi per rafforzarlo probabilmente gli argomenti della discussione.

