Sagra della carne di capra e maccheroni, al rione S.Elia di Lazzaro la seconda edizione

Venerdì 16 agosto dalle ore 20.30 presso il Largo Francesco Giorgino, vittima di mafia, a S. Elia di Lazzaro RC, il Condominio S. Elia organizza la seconda edizione della Sagra della carne di capra e maccheroni.

Forti del grande successo ottenuto nella prima edizione, che ha visto la partecipazione di persone che neanche conoscevano bene il rione S. Elia, ma soprattutto grazie alla capacità del cuoco Peppe Albano che si è superato cucinando in modo sublime la carne di capra e i maccheroni, vogliamo ancora offrire una serata all’insegna della musica, del cibo e dell’amicizia.

Il menù della serata prevede i prelibati maccheroni con il sugo e la carne di capra, dell’ottimo vino e un dolcino.

La manifestazione non vuole essere solamente un gustare dell’ottimo cibo, caratteristico del nostro territorio, ma vuole mettere in evidenza il coinvolgimento di un intero rione che insieme vive in sinergia la preparazione di un evento.

Da anni il Condominio S. Elia cerca, organizzando varie iniziative, come la pulizia del rione, l’abbellimento delle varie vie, i panini con le frittole nel periodo di carnevale e tante altre idee tese a coinvolgere le persone del rione in attività che stimolano la partecipazione e il confronto che purtroppo mancano nella frenesia della vita di tutti i gironi.

Siete tutti inviati a questo evento che oltre al meraviglioso profumo della carne di capra e dei maccheroni porta anche un profumo di unione tra persone dello stesso rione. Vi aspettiamo!