Lazzaro, successo per la sagra della carne di capra e maccheroni

Grande partecipazione venerdì 16 agosto a Sant’Elia di Lazzaro (RC) per la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni, l’evento organizzato dal Condominio Sant’Elia che ha animato Largo Francesco Giorgino con piatti tipici, intrattenimento e musica.

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione ha confermato il suo successo, attirando un pubblico numeroso e desideroso di riscoprire i sapori autentici della tradizione locale.

I protagonisti: carne di capra e maccheroni

Al centro della serata i due simboli della cucina calabrese: la carne di capra, preparata secondo antiche ricette, e i maccheroni fatti in casa, serviti con un sugo ricco e gustoso che ha conquistato i palati di tutti i presenti.

Musica, cultura e divertimento

Accanto all’offerta gastronomica, grande entusiasmo per l’area dedicata agli anni ’60 e ’70, arricchita da gadget, angoli “selfie” e accompagnamenti musicali che hanno fatto rivivere l’atmosfera di quegli anni d’oro.

La serata si è trasformata in una festa di comunità, occasione preziosa per rafforzare i legami sociali e condividere momenti di convivialità tra buon cibo e musica.

Un appuntamento da ripetere

Il Condominio Sant’Elia, soddisfatto per la riuscita della manifestazione, ha ringraziato tutti i partecipanti e collaboratori, dando appuntamento alla prossima edizione con la promessa di nuove sorprese, sempre nel rispetto delle radici e tradizioni che rendono unica questa festa.