Sant’Elia di Lazzaro, torna la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni

A Sant’Elia di Lazzaro torna la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni: cibo tradizionale, musica e mostre fotografiche

14 Agosto 2025 - 18:54 | Comunicato

Dopo il successo delle scorse due edizioni, il Condominio Sant’Elia è pronto a rinnovare l’appuntamento con la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni. L’evento si terrà a Sant’Elia di Lazzaro (RC) sabato 16 agosto, dalle 20:30, in Largo Francesco Giorgino (salita bar La Pergola).

Sapori della tradizione

Protagonisti della serata saranno i sapori autentici della tradizione:

  • Carne di capra cucinata secondo le ricette locali.
  • Maccheroni fatti in casa, conditi con sugo ricco e gustoso.

Programma della serata

Ad arricchire il programma:

  • Mostra fotografica “Sant’Elia vecchi ricordi”, che ripercorre la storia del quartiere attraverso immagini d’epoca.
  • Un’area dedicata ai favolosi anni ‘60 e ‘70.
  • Distribuzione di gadget.
  • Accompagnamento musicale dedicato ai grandi successi di quegli anni, per creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.
Locandina °Sagra della carne di capra e maccheroni

Un’occasione da non perdere

Un’occasione da non perdere per condividere buon cibo, musica e momenti di convivialità.

