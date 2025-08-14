Sant’Elia di Lazzaro, torna la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni
A Sant’Elia di Lazzaro torna la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni: cibo tradizionale, musica e mostre fotografiche
14 Agosto 2025 - 18:54 | Comunicato
Dopo il successo delle scorse due edizioni, il Condominio Sant’Elia è pronto a rinnovare l’appuntamento con la Sagra della Carne di Capra e Maccheroni. L’evento si terrà a Sant’Elia di Lazzaro (RC) sabato 16 agosto, dalle 20:30, in Largo Francesco Giorgino (salita bar La Pergola).
Sapori della tradizione
Protagonisti della serata saranno i sapori autentici della tradizione:
- Carne di capra cucinata secondo le ricette locali.
- Maccheroni fatti in casa, conditi con sugo ricco e gustoso.
Programma della serata
Ad arricchire il programma:
- Mostra fotografica “Sant’Elia vecchi ricordi”, che ripercorre la storia del quartiere attraverso immagini d’epoca.
- Un’area dedicata ai favolosi anni ‘60 e ‘70.
- Distribuzione di gadget.
- Accompagnamento musicale dedicato ai grandi successi di quegli anni, per creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.
Un’occasione da non perdere
Un’occasione da non perdere per condividere buon cibo, musica e momenti di convivialità.