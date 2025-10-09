A Gambarie la 34ª Sagra dei Funghi: gusto e tradizione nel cuore dell’Aspromonte. Il programma

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno reggino: la 34ª Sagra dei Funghi di Gambarie d’Aspromonte, in programma domenica 12 ottobre.

Un evento organizzato dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte, in collaborazione con il Comitato Gambarie Attiva, il Comprensorio di Gambarie e con il patrocinio della Regione Calabria e del progetto Calabria Straordinaria.

Gambarie celebra i sapori dell’autunno con la tradizionale sagra

Dalle ore 10:00 alle 18:00, il borgo montano accoglierà visitatori e appassionati per una giornata interamente dedicata ai sapori, ai profumi e alla cultura micologica dell’Aspromonte. L’evento, ormai parte della storia locale, unisce gastronomia, ambiente e tradizione, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Mostra micologica e degustazioni a base di funghi

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con l’apertura degli stand espositivi e della Mostra micologica curata dal Comitato Gambarie Attiva, con la partecipazione del micologo Domenico “Mimmo” Porcino.

Alle 12:30 inizieranno le degustazioni di piatti tipici a base di funghi, sapientemente cucinati nel rispetto della tradizione locale.

Per l’occasione, in tutti i locali di Gambarie sarà possibile gustare menù speciali e ricette a base di funghi, preparate con ingredienti genuini e prodotti del territorio.

Birre artigianali, liquori calabresi e musica dal vivo

Durante la giornata si potranno degustare birre artigianali “Cala” e i celebri liquori Caffo (amaro, grappa e altre specialità tipiche).

A partire dalle ore 14:30, il pomeriggio sarà animato dal concerto musicale di Fabio Macagnino, presentato da PubliDema, con lo spettacolo “Movimento Terra”: un viaggio tra musica popolare, sonorità mediterranee e cultura calabrese.

Gambarie: la montagna che unisce gusto e accoglienza

La Sagra dei Funghi di Gambarie, giunta alla sua 34ª edizione, conferma la vocazione enogastronomica e turistica del borgo, da sempre punto di riferimento per chi ama la natura, la cucina autentica e la convivialità.

L’evento è una vera festa dei sapori d’autunno, dove tradizione, territorio e comunità si incontrano per valorizzare l’identità aspromontana.

Per informazioni e aggiornamenti: 333.2989261.