Gallico Superiore, torna la Sagra della Salsiccia: 4 giorni di festa e tradizione

La fine di agosto a Gallico Superiore profuma di tradizione. Dal 28 al 31 agosto 2025 il borgo alle porte di Reggio Calabria ospiterà la 9ª edizione della Sagra della Salsiccia, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Amici del Campo, si svolgerà ogni giorno a partire dalle ore 17:30 fino a tarda notte, trasformando il cuore di Gallico Superiore in un grande spazio dedicato al gusto, alla musica e al divertimento.

Il gusto protagonista

Regina indiscussa sarà la salsiccia artigianale locale, proposta dalle cuoche del paese in tanti piatti tipici. Dalle 20:00 gli stand gastronomici apriranno le porte ai visitatori con i tradizionali panini con salsiccia, accompagnati da altre specialità della cucina calabrese. Un’occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione in un clima conviviale.

Musica e spettacoli

Ogni serata sarà arricchita da concerti live e spettacoli musicali che animeranno le piazze di Gallico Superiore, rendendo la sagra non solo un evento gastronomico, ma anche un momento di aggregazione e intrattenimento. A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci sarà anche un Luna Park, pensato per divertire grandi e piccoli.

Quattro serate di comunità

La Sagra della Salsiccia, ormai appuntamento fisso del calendario estivo, si conferma un’occasione per vivere il territorio in modo diverso: tra buona cucina, musica dal vivo, serate fresche di fine estate e l’accoglienza tipica della comunità di Gallico.

Un evento che unisce generazioni e che ogni anno richiama centinaia di visitatori, pronti a salutare l’estate con gusto e allegria.