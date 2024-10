Saldi invernali 2020, ecco le date per la Regione Calabria

Outlet, boutiques e centri commerciali della Calabria (e di tutta Italia) verranno presi d’assalto, come si consuetudine, verso la fine delle festività natalizie.

QUANDO

Secondo la delibera della Giunta regionale, adottata in ottemperanza alla legge regionale 17/1999 contenente “Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa”, i saldi invernali in Calabria partiranno il prossimo 4 gennaio e dureranno fino al 3 marzo. Nel provvedimento, proposto dall’assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive, Mariateresa Fragomeni, si specifica che i saldi invernali dureranno 60 giorni a decorrere dal 4 gennaio, primo giorno feriale antecedente l’Epifania 2020.

Nella stessa delibera sono stati, inoltre, calendarizzati anche i prossimi saldi estivi, che in Calabria partiranno dal 4 luglio 2020 per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.

Prepariamoci alle lunghe ed interminabili file che faranno da sfondo ai negozi. La caccia allo sconto sta per riaprire.