Sale sul tetto per una riparazione e resta bloccato: il salvataggio dei Vigili del Fuoco – FOTO

Era salito a riparare l'antenna non riuscendo poi a riscendere probabilmente per una crisi di panico

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina, sabato 11 gennaio, intorno alle ore 11:00 a Maierato per un intervento di soccorso.

Una persona del luogo era salita sul tetto della propria abitazione a due piani fuori terra per riparare l’antenna non riuscendo poi a riscendere probabilmente per una crisi di panico.

Fortunatamente avendo portato con se il telefono ha allertato la sala operativa dei vigili del fuoco del Comando provinciale da dove è immediatamente partita una squadra operativa che, giunta sul posto, con l’ausilio del mezzo speciale A/trid (automezzo tridimensionale) ha raggiunto la persona da soccorrere portandola a terra.