Saline, passo decisivo per il porto: tempi scanditi, riaprirà gradualmente – FOTO

Il rilancio del Porto di Saline Joniche passa anche dall’impegno istituzionale e dalla collaborazione tra le diverse realtà locali e regionali. Durante l’ultimo sopralluogo, il sindaco di Montebello Ionico, Maria Foti, insieme al professore Felice Arena dell’Università Mediterranea e all’ingegnere Moroni della Regione Calabria, si è tenuto l’ennesimo confronto sulle prospettive future dell’importante infrastruttura strategica.

“L’ultimo sopralluogo al Porto di Sant’Elia, alla presenza anche dell’ingegnere Moroni, dimostra un forte interesse istituzionale”, ha dichiarato il sindaco Foti, sottolineando il percorso avviato ben cinque anni fa.

“Insieme al Professore Arena, abbiamo sempre lavorato con impegno e finalmente siamo arrivati a un punto di svolta. E oggi, dai discorsi fatti e dalle prospettive delineate, sembra che i tempi siano ormai scanditi e che i progetti siano in fase avanzata.”

Il Professore Arena ha confermato quanto dichiarato dal sindaco, evidenziando i passaggi significativi compiuti in questi anni, come il passaggio dell’infrastruttura all’Autorità di Sistema Portuale e la redazione del progetto esecutivo per il rifacimento e la riapertura del porto.

“Oggi è stato fatto un passo importante”, ha sottolineato Arena. “Abbiamo parlato della sistemazione del porto, un obiettivo che ci portiamo dietro da tanti anni. Si sta finalmente definendo un master plan che prevede l’esecuzione di interventi in lotti funzionali, in modo da riaprire gradualmente il porto, con la completa riapertura prevista nei prossimi anni.”

“Il porto rappresenta una delle principali leve per il rilancio e la creazione di occupazione nell’intera area”, ha dichiarato il sindaco Foti, confermando l’impegno costante dell’amministrazione nel seguire ogni passaggio del progetto.

Inoltre, la collaborazione con l’Università di Reggio Calabria, rappresentata dal Professore Arena, è cruciale per garantire il successo del progetto.

“L’università è sempre al fianco dell’amministrazione comunale e darà tutto il supporto necessario”, ha affermato Arena, evidenziando la sinergia istituzionale che sta alla base del rilancio del porto.

L’obiettivo è chiaro: garantire la riapertura del porto nel breve e medio termine, con i primi interventi già previsti entro un anno. Grazie all’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti, il porto di Saline Joniche avrà finalmente la possibilità di tornare a essere un hub strategico, capace di generare opportunità di sviluppo e occupazione per l’intera area.