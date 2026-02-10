Rilancio del porto di Saline: firma del contratto per il progetto di rifunzionalizzazione

L’intervento mira a recuperare e potenziare le funzionalità del porto, migliorando l’accessibilità e rendendolo più efficiente per le attività locali e il traffico marittimo

È stato firmato ieri il contratto per l’aggiudicazione del progetto di parziale ripristino, accessibilità e rifunzionalizzazione del porto di Saline, un passo importante nel rilancio di questa infrastruttura strategica per il territorio. L’intervento mira a recuperare e potenziare le funzionalità del porto, migliorando l’accessibilità e rendendolo più efficiente per le attività locali e il traffico marittimo.

Il progetto sarà realizzato dall’impresa RTI, capeggiata dall’Ing. Marco Di Stefano, in collaborazione con S.I.S.P.I., F&M Ingegneria S.p.A., HS Marine s.r.l. e G&T s.r.l., società specializzate che contribuiranno alla realizzazione dell’opera.

Un passo verso lo sviluppo del territorio

La firma è avvenuta alla presenza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP Stretto) Francesco Rizzo, dei rappresentanti del Comitato di Gestione dell’Ente La Valle e Ciccone, e della Sindaca di Montebello Jonico, Maria Foti. La cerimonia ha confermato la sinergia istituzionale che accompagna il progetto, simbolo di un impegno condiviso per il rilancio e la valorizzazione del sistema portuale.

Questo intervento si inserisce nella visione dell’AdSP Stretto, focalizzata sulla valorizzazione dei porti del sistema attraverso azioni mirate per il recupero funzionale e il miglioramento dell’accessibilità. Le ricadute positive saranno notevoli non solo per la comunità locale, ma anche per le economie regionali e i servizi legati al trasporto marittimo.

Con questo progetto, si punta a rendere il porto di Saline un’infrastruttura più moderna e funzionale, in grado di supportare le attività commerciali e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nelle aree limitrofe.