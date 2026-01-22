Ponte sullo Stretto: focus della ‘Stretto di Messina’ sul porto di Saline

Nel corso della riunione con l'AdSP dello Stretto si è discusso del possibile utilizzo del porto nell'ambito delle attività legate alla realizzazione del ponte

Questa mattina, presso la sede della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, si è tenuta una riunione tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Ciccio Rizzo, il Direttore Marittimo, ammiraglio Giuseppe Sciarrone, i componenti del Comitato di Gestione dell’Autorità portuale, il Direttore tecnico di Stretto di Messina Spa, l’ing. Valerio Mele, l’ing. Viviana Fedele della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la sindaca di Montebello Jonico, Maria Foti.

Il possibile utilizzo del porto di Saline Joniche

Il tema della riunione è stato il possibile utilizzo del porto di Saline Joniche nell’ambito delle attività legate alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L’Autorità di Sistema Portuale ha illustrato le funzionalità del porto e i programmi in corso per il rilancio dell’infrastruttura.

La società Stretto di Messina Spa, in sede di redazione del progetto esecutivo, di concerto con il Contraente Generale, valuterà con attenzione l’ipotesi di avvalersi anche del porto di Saline Joniche, unitamente alle attività già previste nel Porto di Gioia Tauro.