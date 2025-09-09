Salisburgo, Kumite maschile: il reggino Fabrizio Giordano conquista il titolo

Prosegue con ottimi risultati la Karate 1-Series A di Salisburgo, terza tappa del circuito 2025. La seconda giornata, dedicata al kata a squadre e alle categorie femminili -50 kg e -55 kg, oltre ai -60 kg e -67 kg maschili, ha portato agli atleti italiani un oro e tre bronzi.

Il titolo è arrivato nei 67 kg di kumite maschile grazie a Fabrizio Giordano (Talarico Team), protagonista di un percorso impeccabile. Dopo le vittorie nel girone contro Naser (SWE), Ganjzadeh (GER), Kolodieznyi (UKR) e Lorenz (SUI), l’azzurro ha superato nei quarti il venezuelano Miquelena Mejias e in semifinale il turco Kilic. In finale, l’ultima impresa contro l’azero Huseyn Mammadli gli ha consegnato la medaglia d’oro.

Fabrizio Giordano è un reggino che vive a Torino e non è la prima volta che sale sul podio. Ha vinto medaglie nel circuito delle Youth League in Croazia e in Italia a Venezia. Ha conquistato il bronzo europeo juniores kg 61 a Tbilisi in Georgia e poi tanti successi in ambito nazionale. Attualmente è al secondo posto assoluto nella classifica italiana e quarantottesimo a livello mondiale categoria seniores.

fonte foto: fijlkam.it