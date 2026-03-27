Reggio, la Metrocity anche quest’anno al Salone del Libro con le Case Editrici del territorio

La Città Metropolitana di Reggio Calabria parteciperà per il terzo anno consecutivo al prestigioso Salone Internazionale del Libro, evento che si terrà a Torino dal 14 al 18 maggio e che rappresenta una vetrina unica per la promozione della cultura, della lettura e della produzione letteraria locale. È adesso in pubblicazione l’avviso rivolto alle case editrici con sede legale nella provincia reggina al fine di effettuare la selezione delle aziende che parteciperanno nell’area dedicata alla Città metropolitana.

Come già successo negli anni scorsi nello stand metropolitano verrà rappresentato il panorama editoriale del territorio con le case editrici che potranno presentare le opere da loro edite, mostrando al vasto pubblico nazionale l’impegno e la dedizione alla valorizzazione della cultura calabrese. Inoltre, rappresenta un momento di confronto e networking con altri operatori del settore, favorendo la crescita e la visibilità delle realtà editoriali del territorio. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, su impulso del consigliere delegato alla Cultura Michele Conia in piena condivisione con il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, rafforza il suo impegno a sostegno della cultura e delle arti nel territorio.

Le dichiarazioni di Versace e Conia

“Confermiamo la proficua collaborazione con le case editrici locali perché possano affacciarsi nel panorama editoriale nazionale – dichiarano Versace e Conia – e con questo avviso desideriamo offrire loro un’opportunità concreta di crescita, visibilità e confronto con realtà di rilievo. La partecipazione al Salone del Libro rappresenta non solo una vetrina prestigiosa, ma anche un’occasione strategica per raccontare l’identità culturale del nostro territorio attraverso le sue voci, le sue storie e le sue produzioni editoriali. Sostenere il comparto editoriale significa investire nella diffusione della conoscenza, nella promozione della lettura e nella valorizzazione delle energie creative locali. Il nostro obiettivo è continuare a costruire spazi e opportunità che mettano in rete operatori culturali, autori ed editori, rafforzando il ruolo della Città Metropolitana come promotore attivo di cultura e sviluppo”.

Leggi anche

L’avviso pubblico è disponibile, da oggi e con scadenza 8 aprile 2026, all’albo online dell’ente e sul sito web a questo link: https://www.cittametropolitana.rc.it/area_letturaNotizia/633631/pagsistema.html