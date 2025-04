Processo ‘Nuova Linea’: il tribunale di Reggio accoglie l’istanza difensiva per Salvaguardia

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, in accoglimento delle argomentazioni difensive dell’avvocato Vincenzina Leone, coadiuvata dal sostituto processuale avvocato Pierluigi Sacchetti, ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G. a Salvaguardia Salvatore.

Il contesto: l’arresto nel procedimento “Nuova Linea”

Lo stesso era stato tratto in arresto nel settembre 2022, nell’ambito del procedimento Nuova Linea che ha visto interessato il comune di Scilla per vari reati di stampo mafioso, per il reato di turbata libertà degli incanti aggravata dall’art. 416bis.1 c.p. e contestualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’istanza difensiva e il ricorso al Tribunale della Libertà

Il Salvaguardia, per il tramite del proprio avvocato Vincenzina Leone, aveva presentato al Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, la quale veniva inizialmente rigettata.

A seguito di ciò il predetto proponeva appello ex art. 310 cpp al Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che, in accoglimento delle argomentazioni difensive, ha disposto la immediata sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di presentazione alla P.G.