Regionali Calabria, Salvini commenta la scelta di De Magistris: ‘Fame di poltrone senza limiti’

Non è servito attendere poi così tanto per aprire il dibattito, mai sopito, tra destra e sinistra in Calabria. Subito dopo l’annuncio di Luigi De Magistris, che ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni regionali, è arrivato il commento di Matteo Salvini.

Il leader del Carroccio sulla candidatura di De Magistris

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha esposto il suo pensiero sulla riserva sciolta da De Magistris sulla candidatura a Governatore della Calabria:

“Si candida in Calabria ma continua a fare (male) il sindaco di Napoli. Mancanza di rispetto sia per i cittadini napoletani che per i calabresi, ormai la fame di poltrone della sinistra non conosce limiti”.