Comunali, Salvini torna a Reggio Calabria per presentare il candidato sindaco

Lo avevamo visto non troppo tempo fa per l'inaugurazione della sede della Lega in pieno centro città. Sede che, solamente qualche giorno dopo il taglio del nastro, era stata vandalizzata.

Matteo Salvini è pronto a tornare in Calabria, a Reggio in particolar modo, in viste delle prossime elezioni comunali. Nella città dello Stretto, il leader del Carroccio dovrà conquistare gli elettori per accaparrarsi più voti possibile.

L'appuntamento è per lunedì 24 agosto alle ore 18.30 al “Luna Ribelle” sul lungomare di Reggio Calabria per la presentazione del candidato sindaco Antonio Minicuci e dei candidati della Lega alle elezioni amministrative nella città dello Stretto.