Fenice Amaranto, Presentino: ‘Credo sempre nelle Istituzioni. Sulle sponsorizzazioni…’

Salvo Presentino è stato uno dei promotori di quella iniziativa insieme ad altri imprenditori reggini, nata per aiutare la ripartenza della società amaranto. Nonostante lo sforzo prodotto, alla fine il gruppo ha dovuto rinunciare, non avendo recuperato i fondi necessari al tipo di investimento. Dopo l’assegnazione all’Asd La Fenice Amaranto, abbiamo raccolto le impressioni del presidente di Confindustria Giovani:

“Credo sempre nelle Istituzioni ed è a loro che ci dobbiamo affidare. La scelta fatta dal sindaco f.f. Brunetti è tutta sua come più volte ha sottolineato. Non abbiamo le carte delle due proposte e fino a quando non verranno rese pubbliche è impossibile dire quale sia la migliore. Possiamo andare per sensazioni. Ho visto la conferenza stampa di questo nuovo gruppo, a primo impatto sembrano molto seri, ma poi tutto deve passare attraverso i fatti ed i risultati sul campo. Qualunque scelta avrebbe creato divisioni. Quando abbiamo iniziato il nostro percorso, subito si era mossa qualche critica rispetto al potenziale che si poteva avere, adesso leggo che sarebbe stato meglio consegnarla ad imprenditori reggini.

Dopo l’annuncio della nostra rinuncia, c’è stato un movimento di orgoglio da parte di molti dei nostri imprenditori e posso dire pure che le cifre rispetto a quella raccolta fino a quel momento erano lievitate, ma comunque non sufficienti a soddisfare le necessità. Sono vicino a quegli imprenditori che rappresentavano l’altra parte del gruppo Bandecchi, erano con noi ed hanno deciso di proseguire a sostegno della causa.

Credo che le parole di Stefano Bandecchi alla vigilia dell’assegnazione probabilmente hanno spostato il pendolino ed anche la reazione dei tifosi della Curva Sud è stata decisa. Non so in quale percentuale, anche perchè il sindaco ha ripetutamente detto che la scelta è stata fatta in assoluta serenità e guardando attentamente la documentazione. Mi fa piacere che alla presidenza ci sia un reggino”.