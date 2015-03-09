Salvo Sottile presenta in Calabria il suo nuovo thriller “Cruel”

Sabato 14 marzo, ore 18, alla libreria Calliope Mondadori di Siderno Centro commerciale “La gru”, Salvo Sottile presenta “Cruel“, il suo nuovo thriller edito da Mondadori. Roma si sveglia con la notizia di un omicidio atroce. Marta Luci, studentessa universitaria, è stata trovata morta dentro un ex ospedale psichiatrico abbandonato. L’assassino le ha squarciato la gola. Sul ventre e sul petto alcuni tagli disegnano una croce rovesciata. Delle indagini viene incaricato un commissario specializzato in omicidi rituali. Ma sulle tracce dell’assassino si mette anche un giornalista, Mauro Colesani, inviato del settimanale “Cruel“, crime magazine di grande successo. Mauro gira su un motorino scassato, ha modi poco ortodossi, ma anche un grande talento. E un motivo speciale per scoprire la verità.

Il thriller ambientato in una redazione

Con questo libro Salvo Sottile trasforma in un thriller la sua conoscenza del mondo della cronaca nera, maturata anni di esperienza giornalistica. Ed è una redazione, descritta con assoluto realismo, a diventare il campo gravitazionale del male. Nessuno è al riparo dal sospetto, tutti credono di avere la verità in tasca. Qualcuno ha anche la presunzione di riconoscere il male, di poterlo sconfiggere. Ma come accade nei casi reali non esiste mai un colpevole certo né una sola verità. Semmai ce ne sono tante, tutte valide, tutte spendibili e tutte solide agli occhi della logica. Solide fino a che non arriva una verità più forte, si posa sull’ultima e fa crollare tutte le altre, come in un domino.

Sottile, giornalista e scrittore, è nato a Palermo nel 1973. Ha condotto, tra gli altri, i programmi di cronaca nera “Quarto grado” su Retequattro e “Linea gialla” su La7. Ha pubblicato “Maqueda” (Baldini Castoldi Dalai, 2007) e “Più scuro di mezzanotte” (Sperling e Kupfer, 2009).

Il dialogo con l’autore e il reading

Dialoga con l’Autore Maria Teresa D’Agostino. Reading a cura di Rossella Scherl.