Sambiase, il Ds Mazzei: ‘Rapporti ottimi con la Reggina, ma in campo…’

Ospite di “Pianeta Dilettanti” Antonio Mazzei, Ds del Sambiase, a pochi giorni dalla sfida tra la compagine lametina e la Reggina: “Il Sambiase ha una proprietà seria e solida, elementi che dovrebbero rappresentare la normalità, ma purtroppo nel calcio di oggi è invece rappresentano una rarità. Tutti si battono con grande senso di appartenenza e se in questa categoria sono stati raggiunti determinati obiettivi, il merito è di tutte le componenti.

L’obiettivo nostro è quello di fare la semifinale play off in casa e una finale spensierata, libera, per cercare di ottenere il massimo e quindi completare alla grande il nostro percorso.

Insieme alla società abbiamo pensato di organizzare la partita con la Reggina come un evento. La decisione di aprire entrambi i settori ai tifosi amaranto è stata una scelta condivisa da tutti. Una doppia opportunità: dare la possibilità a tutti di poter assistere all’incontro e per noi che viviamo anche di questi introiti, una gratificazione del nostro lavoro attraverso un incasso importante.

La Reggina troverà massima accoglienza e ospitalità, i rapporti tra le società sono ottimi e sono sicuro che le tifoserie si divertiranno, poi quello che dirà il campo non lo so. Sono sicuro, invece, che il Sambiase fornirà una prestazione gagliarda, intensa, come tutte le partite giocate contro le big che non abbiamo mai sbagliato. Consapevoli e non presuntosi, cerchiamo la gratificazione del lavoro che abbiamo svolto”.