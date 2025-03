Sambiase-Reggina: invasione amaranto. Un settore pieno, l’altro quasi. Il dato attuale

Gara fondamentale per la squadra di Trocini quella del D'Ippolito. Vincere per continuare la rincorsa

Siamo alla vigilia del match tra il Sambiase e la Reggina, gara delicatissima soprattutto per la squadra amaranto che vedrà passare dalla trasferta lametina una buona percentuale di possibilità per continuare la sua rincorsa nei confronti del Siracusa.

L’unico dato certo in questo momento è la straordinaria risposta del popolo amaranto che in massa occuperà i due settori messi a disposizione dalla società di casa. Gremito quello di curva dove ci saranno gli ultras (640), sta per completarsi anche il settore distinti con circa 900 biglietti messi a disposizione. Sono circa 1450 i tagliandi al momento staccati, ma la sensazione è che fino a stasera si possa arrivare al sold out.