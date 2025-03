Sambiase-Reggina: tutte le indicazioni per i tifosi ospiti. Percorso, parcheggio, punti ristoro

– Info percorso per lo stadio, per chi arriva dalla Autostrada A2 del Mediterraneo

Uscita ed imbocco SS 109 in direzione Lamezia Terme – Località Rotoli

alla rotatoria prendere la prima uscita rimanendo sulla SS 109

alla rotatoria successiva (all’altezza del risto Officine 109) proseguire per Lamezia Terme – Nicastro)

al successivo incrocio svoltare a sinistra e percorrere via Caligiuri sino alla rotatoria (all’altezza del Risto Cafe’ Bruzia) prendere la seconda uscita e proseguire su via dei Bizantini.

Giunti alla rotatoria, prendere la seconda uscita per proseguire su Via Madre Teresa di Calcutta

alla rotatoria successiva prendere la seconda uscita per rimanere su via Madre Teresa di Calcutta

alla rotatoria successiva prendere la prima uscita per via Senatore Arturo Perugini proseguire su tale via ed imboccare alla prima ed alla seconda rotatoria la seconda uscita alla terza rotatoria prendere la terza uscita proseguendo in via S. Miceli, svoltando a sinistra subito dopo il sottopasso ferroviario, in via Scordovillo proseguire in via Newton sino all’area di parcheggio riservata ai tifosi ospiti, dietro la Curva Sud dello Stadio G. D’Ippolito.

– Info percorso per lo stadio, per chi arriva dalla SS280 dei Due Mari

Uscita Lamezia Sud – Palazzo

proseguire diritto e percorrere via Caligiuri sino alla rotatoria (all’altezza del Risto Cafe’ Bruzia) prendere la seconda uscita e proseguire su via dei Bizantini.

giunti alla rotatoria, prendere la seconda uscita per proseguire su Via Madre Teresa di Calcutta

alla rotatoria successiva prendere la seconda uscita per rimanere su via Madre Teresa di Calcutta

alla rotatoria successiva prendere la prima uscita per via Senatore Arturo Perugini

proseguire su tale via ed imboccare alla prima ed alla seconda rotatoria la seconda uscita

alla terza rotatoria prendere la terza uscita proseguendo in via S. Miceli, svoltando a sinistra subito dopo il sottopasso ferroviario, in via Scordovillo

proseguire in via Newton sino all’area di parcheggio riservata ai tifosi ospiti, dietro la Curva Sud dello Stadio G. D’Ippolito.

Ai tifosi ospiti saranno riservate due aree parcheggio

La prima area, sino ad esaurimento dei posti disponibili è quella situata dietro la Curva Sud dello stadio G. D’Ippolito.

La seconda area, che sarà adeguatamente segnalata, è situata al Terminal Bus di Piazzale Colombo. A piedi lo stadio è comodamente raggiungibile in circa 8 minuti. In alternativa il Comune di Lamezia Terme ha messo a disposizione il servizio bus/navetta operato dalla Lamezia Multiservizi.

Due i punti ristoro disponibili per i tifosi ospiti, nei settori Curva sud e Distinti.

L’apertura dei cancelli per tutti i settori dello stadio è prevista per le ore 13. Si consiglia di arrivare con anticipo onde evitare inutili code e assembramenti.

Si ricorda alla tifoseria ospite che l’acquisto del ticket di ingresso allo stadio sarà possibile soltanto in prevendita on line sul sito www.etes.it o presso i punti vendita autorizzati della propria città, e precedentemente comunicati.