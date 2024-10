Il comisano Samuele Cassibba trionfa alla 44°della S.Stefano-Gambarie, secondo il reggino Carmelo Scaramozzino

Lo scenario aspromontano dal 23 al 25 giugno ha visto una cornice mozzafiato per gli appassionati dei motori e non solo. I piloti, le scuderie, grandi e piccoli, hanno vissuto una tre giorni ricca di colpi di scena e tanta adrenalina.

La pioggia, caduta insistentemente sul territorio dalle prime ore del RaceDay, non ha fermato gli oltre cento piloti, giunti in Calabria da ogni parte del Sud Italia.

La manifestazione, trasformata in un vero e proprio evento grazie alla preziosa collaborazione tra Automobile Club Reggio Calabria, la Scuderia Aspromonte e il Comune di Santo Stefano, ha visto il trionfo di Samuele Mirko Cassibba che a bordo della sua Nova Proto V8 ha realizzato un tempo di 7’07.69 Il comisano non ha deluso le aspettative e per la prima volta in carriera ha conquistato il gradino più alto del podio della Santo Stefano-Gambarie, altro tassello della brillante carriera. Secondo posto per Carmelo Scaramozzino che all’esordio sulla Osella PA2000-Peugeot Turbo, ha realizzato un tempo di 7’14.52, sfiorando di poco la vittoria finale. Terzo posto per Cassibba senior che con un tempo di 7’32.64 ha regalato spettacolo a bordo della Osella PA 30 Zytek.

A trionfare per le Auto Storiche Aeron mentre il successo nella categoria bicilindriche è di Andrea Currenti. Premiata per la categoria Dame la reggina Michela Puntorieri, unica donna della cronoscalata.

Buon tempo per l’onorevole Francesco Cannizzaro (9’29.93) protagonista sia in pista con la sua Citroen Saxo che fuori, grazie alla preziosa collaborazione con gli enti interessati.

Grande soddisfazione a conclusione delle tre giornate per gli organizzatori dell’evento che quest’anno, grazie all’introduzione di nuove normative nel regolamento, hanno visto un numero maggiore di iscritti, frutto di un attento lavoro portato avanti nel corso dell’annata.

I ringraziamenti da parte di tutta l’organizzazione vanno al direttore di gara Manlio Mancuso e al Dap Ferdinando Ingra, pedine fondamentali della kermesse automobilistica.

A premiare i vincitori, il presidente Aci Giuseppe Martorano, il delegato allo sport della Metrocity Giovanni Latella, il padrone di casa (il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte) Francesco Malara, la direttrice Aci-Agrigento\ad interim Reggio Calabria Giuseppina Danile e Vicenzo Calafiore che in rappresentanza di E-Campus ha omaggiato con una borsa di studio dal valore di 2mila euro il primo classificato della cronoscalata.