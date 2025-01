Emergenza tendopoli, il sindaco di S. Ferdinando: ‘Grazie a chi si prodiga per questa umanità’

Caritas, Croce Rossa, volontari e istituzioni unite per rendere dignità alla tendopoli di San Ferdinando, in attesa di una vera integrazione del territorio

Oggi, presso la tendopoli di San Ferdinando, si è realizzato un intervento umanitario di grande rilevanza, reso possibile grazie alla generosa donazione del signor Giovanni Garofalo di Mileto che, insieme ad altri concittadini della comunità vibonese, ha messo a disposizione beni di prima necessità per chi vive in condizioni precarie. L’iniziativa, realizzata con il supporto della Caritas parrocchiale, della Croce Rossa Italiana – Sezione di Gioia Tauro e con l’ausilio della Polizia Municipale e dei dipendenti comunali, ha permesso la distribuzione di un ingente quantitativo di beni di conforto, tra cui materassi, coperte e vestiario.

L’intervento odierno si aggiunge a quello già effettuato nei giorni scorsi dai Lion’s e alla recente iniziativa di Papa Francesco, confermando l’impegno e la sensibilità del territorio nei confronti di una realtà che necessita, senz’altro, di risposte concrete e permanenti.

“Siamo consapevoli che queste iniziative, pur lodevoli, non possono considerarsi risolutive rispetto a una condizione umana a cui è necessario dare risposte strutturali. Tuttavia, chi si trova in uno stato di deprivazione riesce ad apprezzare il valore di un bene di prima necessità e della solidarietà umana. Per questo motivo desidero ringraziare tutti gli Enti e i volontari che in questo momento si stanno prodigando con sforzi continui e incessanti per accudire questa umanità così dolente” – ha dichiarato il Sindaco di San Ferdinando.

Azioni e strumenti per il superamento della tendopoli

Questa fase transitoria deve essere affrontata con responsabilità e visione, e le istituzioni – Governo, Regione, Prefettura – stanno lavorando per il superamento di questi insediamenti attraverso azioni sistematiche, lungimiranti e durature. Il Protocollo d’Intesa anti- caporalato promosso dal Prefetto, le misure di sostegno alla persona attuate dalla Regione Calabria e i progetti PNRR e FAMI SuPreMe2 rappresentano strumenti di intervento fondamentali.

“Siamo confidenti in un rapido e virtuoso superamento di questa situazione, grazie alla risolutezza e alla speditezza con cui tali iniziative vengono guidate dalle strutture PNRR e Fondi Coesione” – ha aggiunto il primo cittadino. Non ultimo, con il recente “Decreto Periferie” il Governo ha destinato risorse importanti all’area, affidandone la regia al Capo Dipartimento della Protezione Civile le cui strutture stanno lavorando con solerzia per programmare e realizzare gli interventi locali.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio ringraziamento al Terzo Settore e a tutti coloro che, con dedizione e spirito di servizio, stanno contribuendo a fronteggiare questa emergenza. Allo stesso tempo, rivolge un appello al superamento delle divisioni e alla cooperazione tra istituzioni, associazioni e comunità per perseguire obiettivi condivisi, nel segno della dignità, della convivenza civile e dell’inclusione sociale.