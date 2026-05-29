I Carabinieri Forestali salvano 5 cuccioli nel Parco Nazionale dell’Aspromonte

I cagnolini erano stati abbandonati in una scarpata caratterizzata dal terreno impervio ed una fitta vegetazione. Grazie alla professionalità del nucleo CC Parco è stato possibile mettere in sicurezza gli animali

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e presidio del territorio svolta dai Carabinieri Forestali del Reparto Carabinieri Parco Nazionale dell’Aspromonte, impegnati quotidianamente nella tutela dell’ambiente, della legalità e del benessere animale all’interno dell’area protetta aspromontana.

Nel corso di un intervento eseguito dal Nucleo Carabinieri “Parco” di San Giorgio Morgeto, a seguito di una segnalazione pervenuta da un privato cittadino e in raccordo con il competente Servizio Veterinario, i militari operanti hanno effettuato il salvataggio ed il recupero di cinque cuccioli di cane meticcio rinvenuti in località “Ponte Secco”, nel territorio del comune di San Giorgio Morgeto, all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Recupero complesso in località Ponte Secco

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse e laboriose a causa delle difficili condizioni del luogo in cui gli animali erano stati abbandonati. I cuccioli, infatti, si trovavano in una sottostante scarpata, caratterizzata da terreno impervio e da una fitta vegetazione infestante che rendeva l’area solo parzialmente accessibile.

Grazie alla professionalità, alla preparazione operativa ed alla tempestività d’intervento del personale del Nucleo CC Parco, è stato possibile mettere in sicurezza gli animali ed assicurarne il recupero, scongiurando i rischi derivanti dalla permanenza in un contesto ambientale particolarmente ostile, che li avrebbe condotti a morte certa.

Affidamento alla struttura convenzionata e tutela sanitaria

Ultimate le operazioni di salvataggio, i cuccioli sono stati affidati al personale specializzato della struttura convenzionata con il Comune competente, intervenuto sul posto per garantire la necessaria custodia, assistenza sanitaria e tutela degli animali recuperati.

L’intervento testimonia ancora una volta l’importante ruolo svolto dai Carabinieri Forestali del Reparto Parco Nazionale dell’Aspromonte, la cui attività si estende non solo alla salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico, ma anche alla protezione degli animali d’affezione ed alla diffusione di una concreta cultura del rispetto e della responsabilità verso il territorio e tutte le sue forme di vita, attraverso una presenza costante e capillare nelle aree montane e rurali dell’Aspromonte.