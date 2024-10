San Giorgio d’Oro 2020: tra i premiati una figura storica del calcio reggino

Il San Giorgio d’Oro non si ferma. Anche in una situazione di emergenza come quella che ormai da diverse settimane attraversa la Città di Reggio Calabria a causa della pandemia Covid19,il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Amministrazione comunale reggina non hanno voluto rinunciare al tradizionale conferimento della massima onorificienza cittadina del San Giorgio d’Oro 2020.



“La consegna formale delle pergamente è solo rimandata – ha spiegato il sindaco – ma era importante fare in modo che questa tradizione, legata alla data del 23 aprile, giornata dedicata al Santo patrono della Città San Giorgio, fosse pienamente rispettata”.

“Per questo ci teniamo a conferire le benemerenze, anche solo virtualmente per il momento, per dare lustro ad una serie di personalità che per la loro storia, il loro impegno, la loro attività sociale o professionale, costituiscono un punto di riferimento per l’intera comunità reggina, contribuendo alla crescita sociale, economica e culturale della nostra Città”.

E all’interno del lungo elenco di premiati, alla redazione di CityNow Sport piace mettere in evidenza il riconoscimento ad un personaggio che ha rappresentato per tante generazioni quel calcio che forse oggi non c’è più. Competenza, grandi conoscenze calcistiche, valori umani e principi sani come mister De Clario.

Di seguito la motivazione:

Domenico De Clario

Da cinquant’anni al servizio dei giovani reggini, educatore non solo sportivo ma vero e proprio maestro di vita per generazioni di ragazzi che attraverso la sua passione si sono formati nei sani principi dello sport, dell’amicizia, del rispetto delle regole e della solidarietà. Uno straordinario esempio di come lo sport possa costituire un potente motore di aggregazione e di riscatto sociale.