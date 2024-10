San Roberto, al via eventi formativi per l’uso del defibrillatore

Nel ambito del piano di sviluppo per l’uso del defibrillatore, il Comune di San Roberto in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio calabria dispone un evento formativo per il corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

“Con questo corso – informa l’Amministrazione Comunale – imparerete i passaggi necessari al soccorso di emergenza nella giusta sequenza, in modo tale da conoscere quali azoni eseguire in ogni momento.

Imparerete a offrire il soccorso di emergenza seguendo le stesse priorità utilizzate dai professionisti sanitari. In particolare le abilità che apprenderete si riferiscono alla rianimazione cardiopolmonare (RCP) e all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE)”.

I corsi formativi saranno così programmati: lunedì 18 dicembre PRIMO GRUPPO, mercoledì 20 dicembre SECONDO GRUPPO