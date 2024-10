San Roberto, dopo 20 anni si congeda il vicesindaco Carmelo Sgarlato

“Cari compaesani, sento il dovere di scrivervi queste poche righe per salutarvi e per congedarmi da voi dopo 20 anni al servizio dell’amministrazione comunale e della comunità di San Roberto”. È quanto sostiene in una nota il Vicesindaco di San Roberto, Carmelo Sgarlato.

“Non è facile trovare le parole, credetemi – ha aggiunto – in un momento particolarmente delicato come questo. In questi anni ho offerto tutto il mio impegno ed il mio contributo per migliorare questo territorio. Qualunque azione fatta, ogni iniziativa promossa, tutte le battaglie combattute sono state portate avanti solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini. Ho tentato, e spero di esserci riuscito, di essere sempre disponibile, aperto al confronto e leale. Ho portato avanti la mia linea in maniera ferma, con correttezza ed umiltà, secondo i valori che mi sono stati trasmessi nella vita”.

“Ho provato ad essere la voce di tutti, di Melia in particolare, mio luogo natale, ma anche delle altre frazioni. È stato un grande orgoglio rappresentarvi. È bello vedere adesso quanti risultati sono stati raggiunti”.

“Voglio ringraziare – conclude – il Sindaco Roberto Vizzari, gli altri amministratori e i dipendenti che ho incontrato lungo il percorso. Ringrazio, soprattutto tutti voi cittadini, per il supporto, la collaborazione ed il sostegno”.