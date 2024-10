San Roberto: inaugurato il campo da tennis in erba sintetica

Ha avuto luogo a San Roberto l’inaugurazione del campo da tennis in erba sintetica, dove il locale Circolo del Tennis, presieduto da Nino Cotroneo, avvierà il prossimo 18 ottobre i corsi per la stagione 2022/2023. Alla cerimonia hanno partecipato le principali autorità civili, militari, religiose e sportive dell’intera vallata del Catona ed è stata l’occasione per un importante annuncio.

«Il campo da tennis sarà intitolato alla memoria del nostro compianto concittadino Nino Creazzo, scomparso in giovane età. Tutte le pratiche sono al vaglio degli uffici competenti, anche se per motivi normativi servirà ancora del tempo per ufficializzare la cosa, ma l’Amministrazione Comunale si è pronunciata fermamente in tal proposito, vincolando a tale scelta la futura denominazione dell’impianto sportivo – dichiara il sindaco Antonino Micari – In questo momento di festa il nostro pensiero va’ soprattutto ai più giovani che si avvieranno a questa disciplina, da cui molto potranno apprendere, perché nel tennis così come nella vita non si può vincere senza servire, una lezione di grande umanità ed umiltà. Invitiamo inoltre tutti a scegliere il nostro paese come luogo in cui praticare il proprio sport preferito e rilassarsi lontano dal frastuono e dal caos delle città. Il mosaico sanrobertese si arricchisce di un ulteriore tassello che siamo pronti a condividere con chi lo vorrà».

Hanno presenziato la cerimonia di inaugurazione, portando il loro saluto ed incoraggiando la nuova iniziativa del borgo aspromontano, il dottor Maurizio Condipodero, presidente regionale del CONI, il presidente della FIT Calabria Joe Lappano, assieme al presidente onorario Igino Postorino, una delegazione del Comitato Centrale degli Ufficiali di Gara, rappresentata da Antonio Caroleo, il nuovo dirigente Leonardo Brunetto dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro San Roberto”, molti amministratori dei comuni limitrofi, tra cui il consigliere Fortunato Calabrò, intervenuto a nome del sindaco Vincenzo Bellé di Fiumara, il presidente Ezio Privitera del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, Nino Girella per l’Accademia del Tennis, il maestro Francesco Faraone del “Tennis e Padel Club Faraone” ed il presidente Francesco Volante per lo “Sport Village” di Catona. Il campo è stato benedetto da padre Antonio Carfì, il quale ha espresso parole di vivo apprezzamento alla comunità sanrobertese.