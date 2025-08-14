Scilla, modifiche alla viabilità e servizio navetta per le festività di San Rocco

A Scilla ci si prepara come ogni anno alla tanto attesa festa di San Rocco. Quello che segue è un avviso alla cittadinanza diffuso sui propri canali social dalla Prociv USARS, l’associazione di Protezione Civile di Scilla.

In occasione delle festività patronali in onore di San Rocco, nei giorni 16 e 17 agosto 2025 sono previste modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento delle processioni e degli eventi in programma.

Nuovo percorso e servizio navetta

Novità importante: il percorso della processione di sabato 16 agosto è stato variato rispetto allo scorso anno e potrebbe comportare ulteriori disagi alla circolazione. Si invitano residenti e visitatori a prestare attenzione alle disposizioni e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Leggi anche

Attivo il servizio navetta nei giorni 16 e 17 agosto, con area di parcheggio gratuita presso il Campo sportivo in località Ieracari. Uso consigliato per evitare traffico e garantire la sicurezza.

Grazie per la collaborazione e W San Rocco!