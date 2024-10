Sanderra: ‘Reggina, con quel distacco… La delusione? il Catanzaro’

Allenatore dell’anno nel 2019 a Malta, Stefano Sanderra è da due anni il tecnico dell’Hibernians. Ha parlato di Italia e soprattutto di serie C ai microfoni di tuttoC.com, questo il passaggio che si riferisce agli amaranto:

“Le tre prime della classe sono le migliori squadre del campionato di serie C. Monza e Vicenza sono società solide e potenti, le squadre hanno fatto quello che ci si aspettava. La Reggina oltre ad avere una società solida alle spalle ha trovato anche un allenatore e un gruppo di giocatori e dirigenti veramente all’altezza. Sta facendo un campionato davvero eccellente perché vincere il girone C con quel distacco non è cosa di poco conto.”

Mi piace molto come giocano Renate e Potenza. In negativo direi Catanzaro e Teramo, squadre costruite per fare qualcosa in più rispetto a quanto espresso in campo”.