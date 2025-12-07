Effetto Sandokan, Ed Westwick innamorato della Calabria: ‘E’ come essere in Malesia’ – VIDEO

Ed Westwick ‘pazzo’ per la Calabria.

Diventato famosissimo per la serie TV americana Gossip Girl, dove ha conquistato il successo internazionale con il personaggio Chuck Bass, oggi Edward Jack Peter Westwick, detto Ed è tra i principali protagonisti della serie Rai Sandokan, le cui riprese si sono svolte in Calabria.

Nel corso del podcast Supernova, condotto da Alessandro Cattelan, Westwick ha elogiato la Calabria e le tante location della nostra regione.

“Questo posto ha tutto,” ha raccontato l’attore: “puoi andare a sciare e puoi andare al mare, e poi puoi andare anche in Malesia.”

Il successo di Sandokan

La serie TV Sandokan ha già dimostrato il suo potenziale di successo. La puntata d’esordio, infatti, ha registrato uno share del 34%, attirando ben 6 milioni di spettatori.

“Siamo “La Calabria? E’ come essere in Malesia. È pazzesco quello che puoi fare in Italia”.