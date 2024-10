Proteste anche a Catanzaro, Nucera: ‘La sanità in Calabria deve essere gestita da calabresi’

Dopo Reggio Calabria e Cosenza, anche a Catanzaro il popolo è sceso in piazza per contestare contro il Governo.

Dopo Reggio Calabria e Cosenza, anche a Catanzaro il popolo è sceso in piazza per contestare contro il Governo. La cattiva gestione della sanità regionale ha fatto infuriare i cittadini, che non restano impassibili.

IL COMMENTO DI GIUSEPPE NUCERA

“A Catanzaro una grande manifestazione per contestare questo Governo, contro le ingiustizie, contro il commissariamento della sanità. Noi vogliamo -afferma il Presidente del movimento “La Calabria che vogliamo“- che la sanità calabrese sia gestita da medici calabresi. Il popolo è nelle piazze, e noi siamo al fianco del popolo come movimento “La Calabria che vogliamo”.