Sanità in Calabria, Raso: ‘Recuperato in pochi mesi il gap storico’

Le considerazioni di Roberto Occhiuto sulla sanità, la riduzione del debito sanitario, l’approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie con conseguente miglioramento della gestione finanziaria, progressi sensibili nella prevenzione e nell’assistenza ospedaliera, hanno ridato dignità ai territori.

Le proposte ed i suggerimenti ma anche le critiche dei Consiglieri di opposizione non possono che aver fatto bene al dibattito in Consiglio Regionale ed il tutto non può che essere definito come costruttivo. Senza ombra di dubbio però e sotto gli occhi di tutti che le strutture, i servizi ed il personale negli ultimi mesi si sono rafforzati. In Italia il servizio sanitario nazionale offre una copertura universale ma presenta ancora delle disparità territoriali e di accesso alle cure.

In Calabria abbiamo recuperato in pochi mesi il “gap” storico che ci aveva allontanato in modo netto dalle altre regioni italiane consentendo “il viaggio in cerca di cure”. Oggi però si delinea un cambiamento quasi epocale che non può che proseguire. La funzionalità e la sostenibilità sono un traguardo adesso possibile.

La Calabria, merita una sanità giusta, efficiente e vicina ai cittadini. Una nuova sanità per la Calabria.