City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Sanità in Calabria, Polimeni(FI): ‘Prorogate le graduatorie per tutelare gli idonei’

"Estesa di 24 mesi la validità delle graduatorie della Sanità pubblica in scadenza nel 2026" la nota del consigliere regionale

28 Gennaio 2026 - 16:15 | Comunicato Stampa

Consiglio Regionale Marco Polimeni

“Ieri il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge che estende di 24 mesi la validità delle graduatorie della Sanità pubblica in scadenza nel 2026. È una misura che ho sostenuto con convinzione perché tutela l’esercito degli idonei, tutti quei professionisti che hanno partecipato e superato un concorso pubblico ma erano in sovrannumero rispetto ai posti messi a bando”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa del consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni, che prosegue:

Leggi anche

“Sappiamo tutti quanto bisogno di personale abbia la nostra Sanità e con questa legge si creano le premesse per valorizzare chi l’ha meritato: gente pronta, formata, preparata, che sarà indispensabile negli ospedali e nelle strutture sanitarie della Calabria. Tra l’altro cristallizziamo per un tempo ragionevole e a costo zero le graduatorie esistenti, evitando così le spese aggiuntive e i passaggi burocratici più lunghi che si avrebbero con la predisposizione di nuove procedure concorsuali. È una risposta – conclude il consigliere – a una necessità e, insieme, un atto di buon senso, una dimostrazione di buon governo e gioco di squadra visto che è stata proposta per la discussione da tutti i gruppi politici di centrodestra”.  

Forza ItaliaRegione CalabriaCalabriaReggio Calabria Politica