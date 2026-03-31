Sanità, il Gimbe: ‘In Calabria 2 case di comunità su 63 con almeno un servizio attivo’

In Calabria, delle 63 case di Comunità programmate, secondo gli ultimi dati Agenas al 31 dicembre 2025, 2, pari al 3,2% hanno almeno un servizio dichiarato attivo contro una media Italia 45,5% su dati Agenas al 31 dicembre 2025.

E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr realizzato da Fondazione Gimbe.



Riguardo agli Ospedali di Comunità sono 20 quelli previsti di cui, secondo i dati uno (5%) con almeno un servizio dichiarato attivo (media Italia 27%).



Nel Fascicolo sanitario elettronico regionale – rileva Gimbe – sono disponibili 13 documenti del totale delle 20 tipologie di documenti previste dal DM 7 settembre 2023 (media Italia: 14 documenti; dati ministero della Salute e Dtd al 30 settembre 2025).

Infine, solo il 2% dei cittadini della Regione ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel Fascicolo sanitario elettronico. Media Italia: 44% (dati Ministero della Salute e Dtd al 30 settembre 2025)”.



“Abbiamo analizzato – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe commentando i dati nazionali – i risultati raggiunti al 30 dicembre 2025 e le criticità che continuano a frenare la riforma dell’assistenza territoriale.



L’obiettivo è duplice: fornire ai cittadini un quadro oggettivo, al riparo da letture strumentali, e lanciare un monito a governo e Regioni sui potenziali rischi che gli inaccettabili ritardi accumulati avranno sulla rendicontazione finale del prossimo 30 giugno”.