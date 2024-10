Sanità – Vertice in Prefettura, Lamberti: ‘Dissesto Asp di Reggio sarebbe una tragedia’

C’era tutto il gotha della sanità calabrese con i più importanti esponenti tra cui il generale Saverio Cotticelli, il funzionario addetto dell’ASP, il dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, il dott. Plastina ed il Prefetto di Reggio Calabria Mariani.

Questa mattina si è tenuta una riunione presso il palazzo del Governo reggino in cui si sono affrontate le tematiche più importanti della sanità calabrese.

“Abbiamo una commissione formata da tre commissari di cui uno in particolare è convinto che il dissesto sia la soluzione più idonea per l’ASP – spiega il dott. Lamberti ai nostri microfoni – Mandare in dissesto l’ASP in realtà significherebbe congelare la situazione del 2018 e ripartire da zero. Le aziende che hanno operato correttamente negli anni scorsi verrebbero però di fatto drammaticamente penalizzate”.