Locri, in regalo biglietti per il cinema a bambini e ragazzi

La Società Cooperativa Sankara, con il progetto “Mediterraneamente” regala biglietti per il cinema a bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni.

L’iniziativa

Proseguono le attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”, progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Attività dedicate alla cultura

Nell’ambito delle attività dedicate alla cultura, la Società Cooperativa Sankara ha già permesso di partecipare in maniera totalmente gratuita a proiezioni cinematografiche volte a sensibilizzare e stimolare l’interesse e la presa di coscienza da parte dei bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni sull’importanza del rispetto dell’ambiente, delle sue risorse e, più in generale, del mondo che li circonda. In quest’ottica, prosegue la possibilità di assistere a proiezioni cinematografiche per bambini e ragazzi; la Società Cooperativa Sankara regalerà, infatti, circa 50 biglietti per assistere alla proiezione del cartone animato “Ron: Un Amico Fuori Programma” presso il Cinema “Cine Vittoria” di Locri (RC) nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021.

Un’occasione di confronto

La visione del cartone animato rappresenterà un’altra occasione per confrontarsi con temi di interesse. Seguiremo, infatti, la storia di Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e di Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante, che dovrebbe essere il suo “Migliore Amico Pronto all’Uso”. Gli esilaranti malfunzionamenti di Ron, inseriti sullo sfondo di un’era dei social media, li lanciano in un viaggio pieno di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa baraonda di una vera amicizia.