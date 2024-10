Sanremo 2019, Loredana Bertè conquista ancora il pubblico dell’Ariston – VIDEO

Altra standing ovation per Loredana Bertè che si è esibita, al Festival di Sanremo, in una performance sempre più esplosiva

Una performance sempre più esplosiva da far alzare due volte su due l’Ariston in piedi.

La cantante originaria di Bagnara, provincia di Reggio Calabria, incanta il pubblico italiano. Ancora una standing ovation per Loredana Bertè, questa volta nella serata dei duetti dove ha proposto il suo brano “Cosa vuoi da me” in compagnia di Irene Grandi, che insieme alla cantante dai capelli blu si è goduta dal palco il lungo applauso.

La presenza di Loredana Bertè assume ancor più significato dal momento che in questa edizione è stata ricordata anche la sorella Mia Martini.

Ieri sera, infatti, l’attrice Serena Rossi, che interpreta la sorella “Mimì” nella fiction ‘Io sono Mia‘, che Rai1 manderà in onda nella settimana successiva al festival, ha portato all’Ariston la canzone con cui Mia vinse il Premio della Critica 30 anni fa. Premio che poi dal 1996 le è stato intitolato.

Il Festival di Sanremo 2019 sta per volgere al termine, secondo voi chi sarà il vincitore?

