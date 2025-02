Sanremo, l’incredibile profezia del giornalista reggino Gabriele Parpiglia: ‘Vincerà Olly’

Lo scorso novembre, quando ancora non si conosceva la lista dei cantanti di Sanremo 2025, il giornalista anticipava il nome del vincitore. Tutto si domandano sui social: 'Come ha fatto?'

Ieri, buona parte d’Italia ha aspettato quasi le 2 di notte per conoscere il nome del vincitore del Festival di Sanremo 2025. In tanti si aspettavano Giorgia, Achille Lauro, Simone Cristicchi o il ‘nostro’ Brunori Sas, a spuntarla invece è stato il giovane Olly.

C’è però chi non ha dovuto aspettare le 2 di notte per sapere chi sarebbe salito sul gradino più alto del podio, ma lo ha anticipato addirittura lo scorso novembre. Si tratta del giornalista reggino Gabriele Parpiglia, tra i più influenti e seguiti sui social network, che in occasione di un’intervista risalente appunto a novembre 2024 alla precisa domanda ‘chi vincerà il prossimo Festival di Sanremo?’, ha risposto senza tentennamenti ‘Olly’.

A donare ulteriore incredibilità alla profezia di Parpiglia, il fatto che lo scorso novembre non erano ancora ufficiali dei cantanti che avrebbe partecipato a Sanremo 2025, con la lista resa nota da Carlo Conti soltanto a dicembre.

Leggi anche

In sintesi dunque, Parpiglia ha pescato il nome di Olly non dai 30 partecipanti (poi diventati 29 dopo la rinuncia di Emis Killa) al Festival di Sanremo 2025, ma addirittura dalla sconfinata categoria dei cantanti italiani.

‘Ma come hai fatto?’, è la domanda che in tanti si stanno ponendo, girandola al diretto interessato. Parpiglia, attraverso la propria pagina Instagram (CLICCA QUI) ha postato e ripostato il video relativo all’intervista dello scorso novembre, assicurando che spiegherà presto quali sono le ragioni che si celano dietro alla stupefacente anticipazione.