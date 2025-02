Sanremo, buona la prima per Brunori: è tra i primi 5 in classifica. ‘Me la sono goduta’

Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro sono i primi cinque artisti dopo la prima serata al teatro Ariston di Sanremo.

Questo il risultato del voto espresso dalla sala stampa, tv e web e comunicato da Carlo Conti e dai co-conduttori Gerry Scotti e Antonella Clerici al termine della prima puntata del Festival. Non sono state rese note, come previsto dal regolamento, le loro posizioni in questa classifica provvisoria.

Leggi anche

Buona la prima quindi per il cantautore calabrese, che con la consueta ironia ha commentato il risultato positivo al termine della prima serata. ‘Devo dire che me lo aspettavo di classificarmi tra i primi 5. Il mio vestito elegante? Mi sono un pò ‘modugnato’, i maitre di Sanremo mi hanno ringraziato. Sensazioni? Me la sono goduta, credevo di essere in una normale serata a teatro, avrei suonato un’altra mezz’ora con piacere’, le sue parole.

Intanto è successo di pubblico per la prima serata del Festival. Sono stati 12 milioni 600mila, pari al 65.3% di share, i telespettatori – stando alla media di total audience – che hanno seguito la prima puntata del festival di Sanremo di Carlo Conti, che ha visto l’intervento in videomessaggio di papa Francesco.

La total audience, novità di quest’anno, calcola anche il pubblico dello small screen (che segue cioè il programma in diretta su pc, smartphone e tablet).

Lo scorso anno la prima puntata del festival – in base ai dati Auditel riferiti però esclusivamente alla tv tradizionale – aveva ottenuto in media 10 milioni 561mila telespettatori pari al 65.1% di share.